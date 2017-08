Baldío tiene cansados a vecinos del lugar

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Un lote baldío en la colonia Villa de Seris se ha convertido en el dolor de cabeza de los vecinos quienes comentaron que debido a la gran cantidad de maleza crecida, se ha propagado la presencia de mosquitos y otros insectos.



En la esquina de las calles Jesús Luján y Agustín de Iturbide se ubica este predio que ha sido olvidado por varios años y que ahora luce sucio y ha servido de basurero clandestino para algunas personas.



"Lleva muchos años este terreno solo, no sabemos quiénes son los dueños y a veces los mismos vecinos o del ayuntamiento limpian, pero ahora con las lluvias vuelve a crecer y la gente también tira la basura", comentó el señor Rogelio López.



Los habitantes del lugar mencionaron que el problema que causa este terreno es que tras la lluvia la maleza ha crecido bastante y no ha sido podada, por lo que los insectos se han hecho presentes.



"Es un animalero, se la lleva lleno de mosquitos, desde que empezó a llover no han venido a limpiar el terreno y es un cochinero y cuando se seque va a ser peor porque van a haber otros animales", detalló un vecino.