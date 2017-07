Apoya a niños con sordera

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Para fomentar en niños con problemas de sordera el gusto por las ciencias, la maestra Carmen Islas Sepúlveda, del Instituto Tecnológico de Hermosillo, creó un programa tecnológico para niños del CAME 15.



Desde el 2015 la maestra del área de Sistemas Computacionales trabajó con alumnos de quinto y sexto grado para enseñarles temas relacionados con las ciencias básicas.



"Trabajamos con algoritmos y computación en el CAME 15 con niños de quinto y sexto, fue una didáctica para enseñarles y conocer las necesidades de un niño sordo, qué tanto podían manejar las matemáticas y poderles apoyar", explicó.



El propósito de este proyecto es darles un seguimiento a los niños y visitar también secundarias y preparatorias donde asistan alumnos con problemas de sordera, para ver las posibilidades de que cursen una carrera tecnológica.



Actualmente el Instituto Tecnológico de Hermosillo trabaja para ser una escuela inclusiva, pues a pesar de que hasta el momento no han ingresado jóvenes con problemas de sordera, se están preparando para recibirlos.



"La intención no es sólo la capacitación en el lenguaje de señas, sino la visibilidad de las personas sordas, incluir su cultura en la cultura de los oyentes y ver las oportunidades que hay para que empiecen a pensar que es posible estudiar una carrera", dijo.



En lo que va del año son 90 alumnos del ITH que han llevado un curso de lenguaje de señas, de los cuales más de 25 participan en servicio social en el CAME 15 y otras instituciones.