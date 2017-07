Parece la calle de los lamentos

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Baches de hasta 30 centímetros de profundidad reportan vecinos sobre la calle Juan de Dios Bojórquez entre Ángel García Aburto y Roberto Romero, en la colonia El Sahuaro, en donde el agua de las recientes lluvias ha empeorado el pavimento haciéndola intransitable.



Jesús García, vecino del lugar, comentó que la calle Juan de Dios Bojórquez siempre se encuentra en malas condiciones, pero empeora en las temporadas de lluvias debido a que es un arroyo.



"La calle siempre ha estado muy mal, con muchos hoyos, tiene bastantes y es intransitable en carro apenas a pie puedes pasar, y cuando llueve no se puede pasar y es que por donde pasa el agua es un arroyo natural y se deja venir el agua", comentó.



También el afectado mencionó que el Ayuntamiento acude a arreglar la calle, pero que en menos de un mes vuelve a estar en las pésimas condiciones en las que se encuentra.



"El Ayuntamiento de vez en cuando ha recarpeteado nada más, pero no ha hecho una pavimentación así buena; llegan, bachean y con cualquier lluvia o algo se vuelven a hacer los hoyos, es rara la vez cuando llegan a bachear y en menos del mes ya no sirve la calle".



Ante el mal estado de la calle Juan de Dios Bojórquez, vecinos pidieron a las autoridades que se haga una buena obra de pavimentación, ya que automovilistas han dañado sus vehículos al transitar por el sitio.