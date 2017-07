Perro lastimado llega a Urgencias

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Como si supiera que es un lugar en donde lo pudieran ayudar, un perro lastimado llegó solo y se asentó por fuera del área de Urgencias de la Clínica 37 del IMSS en la colonia Centenario.



El curioso hecho ocurrió el martes pasado cuando un pastor alemán macho adulto, llegó a dicha área cuya entrada es por la calle Manuel Z. Cubillas, sitio por donde arriban las ambulancias.



Margarita García, fisioterapeuta, comentó que cuando llegó a trabajar lo vio y se dio cuenta que no se podía levantar.



"Nuestra preocupación era que llamaran a la perrera y se lo llevaran o lo sacaran los guardias, pero entonces lo movimos a un lugar con sombra", platicó.



Diana Sánchez, fisioterapeuta pasante, explicó que el animal se veía asustado y desorientado, por lo que le tomaron una foto y la publicaron en un grupo de Facebook.



"Me hinqué y le extendí la mano, me la olfateó y luego me lamió, se me hizo muy tierno, por la forma que se me quedó viendo", comentó.



Sánchez señaló que una conocida de ella se comunicó y se ofreció llevar al can al veterinario el cual lo evaluó y le tomó radiografía.



Belem Cantú, asistente en la unidad de Medicina Física, dijo que ella se quedaría con el perro, pues ya ha rescatado a otros animales en problemas.



"Si la gente me quiere ayudar que sea con alimento para perro, pero yo de todas maneras me voy a hacer cargo de él, tenía una mirada que pedía ayuda, pues era su forma de expresar lo que necesitaba", añadió.