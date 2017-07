Siente Mercedes dolor en el pecho

HERMOSILLO, Sonora(GH)

"El dolor empieza aquí", y doña Mercedes se pone la mano sobre el centro de su pecho: "Se siente muy fuerte, ya tengo tres años con esto, con el dolor del corazón", cuenta con la mirada baja, a las afueras del Hospital General del Estado.



Son 42 mil 50 pesos los que restan por cubrir para practicarle la cirugía del corazón que haría más llevadera su cardiopatía isquémica, un tipo de afectación que se produce al existir un bloqueo parcial o total de las arterias que suministran sangre al corazón.



"Eran 95 mil pesos al principio, pero un montón de cosas hemos hecho desde abril: Boteos, actividades, pedimos un préstamo, Atención Ciudadana también nos apoyó", dijo Manuel Romero, esposo de la señora María Mercedes Trejo Murrieta, de 67 años.



Los oriundos de Ures tienen que venir a Hermosillo constantemente para asistir a las citas médicas; los gastos van en aumento entre viajes, manutención, compra de medicamento y pago de citas médicas que el Seguro Popular no alcanza a cubrir.



"Sé que hay lugares donde cobran más caro la operación y yo entiendo, yo estoy conforme con lo que aquí nos dan; sale barato, como quiera que sea, ya nos rebajaron lo que se pudo, pero no nos alcanza porque yo no puedo trabajar, soy albañil.



"Ha sido puro batallar y batallar, porque tengo que andarla trayendo, andamos siempre en vueltas; también nos han ayudado familiares y todos, pero ojalá nos apoyen con lo que puedan, estaremos muy agradecidos", explicó don Manuel.



Si usted desea contribuir, puede depositar al número de cuenta 8513 1388 3520 36, en Banco Azteca, a nombre de Manuel Esteban Romero Miranda, también puede contactarlo al (623) 105 2739, o comunicarse con su cuñada Verónica Aguilar al (662) 186 8044; la señora Mercedes también requiere dos donadores de plaquetas O positivo.