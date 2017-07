Requiere Ana Idalia donadores de sangre

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Dos unidades de sangre requiere la señora Ana Idalia Camacho Madero, ya que se le efectuará una operación de pieloplastía, al tener problemas en el riñón, y solicita apoyo de la comunidad.



"Me van a hacer una pieloplastía, es una operación del riñón, me lo detectaron hace un año, es una malformación congénita, así nací.



"Hace un año empecé con problemas y después de muchos estudios, primero se hizo el intento de poder seguir sin operación, pero no, esa obstrucción se está cerrando cada vez más y eso puede ocasionar que yo tenga después fallas renales", explicó.



La señora de 46 años de edad será intervenida el próximo 27 de julio, por lo que requiere de dos unidades, que aún cuando ella es tipo de sangro O positivo, los donadores pueden ser de cualquier tipo.



Ana Camacho mencionó que ya contaba con los donadores para su cirugía, pero por diversas cuestiones no fueron aptos para donar, por lo que ahora necesita el apoyo de la ciudadanía para poder completar las dos unidades requeridas.



"No estoy grave, hago la aclaración, gozo de perfecta salud, pero es una obstrucción que está aumentando y es donde puede venir un problema mayor", dijo.



Para poder ayudar a Ana Idalia Camacho Madero, puede acudir al banco de sangre del hospital Ignacio Chávez de Isssteson y donar sangre de cualquier tipo.



Para mayor información puede comunicarse al teléfono 6623614436.