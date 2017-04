Llegan visitantes a Bahía de Kino

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Una ambiente tranquilo, playas limpias y buena vigilancia reportaron ayer Jueves Santo los visitantes de Bahía Kino.



Familias enteras originarias de Hermosillo y otras comunidades dentro y fuera del estado, se dieron cita para convivir y relajarse en dicho sitio durante la temporada vacacional.



La señora Celia Chávez López, originaria de Ciudad Obregón, aseguró que viaja a Bahía Kino junto a su familia año con año debido a la tranquilidad que se vive en sus playas.



"No sé si será la seguridad, pero está más a gusto, me siento más a gusto, allá en San Carlos es demasiada gente que ni estás a gusto por tanta gente y aquí bien suave, muy tranquilo", opinó.



En compañía de varios de sus hijos y parte de sus doce nietos, Chávez López expresó que se percibe buena vigilancia tanto en la carretera como en la bahía, lo que permite realizar con confianza diversas actividades.



Por su parte, Eduardo Gámez, vacacionista de esta zona turística procedente de Hermosillo, coincidió en que se ha percibido tranquilidad en el área, incluso más que el año pasado.



"Todavía está muy bien, está muy limpio todo, la gente está tranquila. Se ve más tranquilo que el año pasado", opinó.



Cientos de palapas brindaron cobijo a los vacacionistas que llegaron al sitio turístico desde temprana hora o incluso, que acamparon días antes al Jueves Santo.



Además, comerciantes y artesanos procedentes de varios estados del Sur del País, buscaron aprovechar la temporada para obtener ganancias y brindar un buen producto regional a los paseantes.



De acuerdo a información de Servicios Públicos Municipales, un total de 130 personas trabajan en Bahía Kino para dar limpieza y mantenimiento a las playas.



Fueron colocados cinco contenedores de basura, 700 botes de 200 litros cada uno y 120 depósitos de 10.5 metros cúbicos para contribuir a la limpieza del lugar.



La dependencia informó que las personas que sean sorprendidas dejando basura en el sitio serán acreedoras a sanciones que van de 1 a 150 salarios mínimos, es decir, lo equivalente a 12 mil pesos.



PIDEN NO PERDER DE VISTA A MENORES



Reforzar el cuidado de los niños pequeños para prevenir un extravío en Bahía de Kino es la principal recomendación para los vacacionistas, exhortó Ezequiel Vázquez, miembro de Bomberos de Hermosillo.



“Recomendamos más que nada el cuidado de los menores, porque es el problema que tiene más incidencia, cuando se extravían los menores”, señaló.



Subrayó que el año pasado eran seis o siete infantes los que se extraviaban en promedio al día, por lo que alertó a los padres a brindar mayor atención a su cuidado.



Por su parte, Miguel Sáenz, miembro de la misma unidad, agregó que son 40 elementos los que resguardan la seguridad de las personas, de los cuales 17 pertenecen a rescate acuático, además de los apoyos en tierra de cuatrimotos, equipo de paramédicos y una unidad de rescate.