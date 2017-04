Visitan Sonora por primera vez

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Bahía Kino se convirtió en el primer destino que elegimos en nuestro recorrido por las playas de Sonora por ser un sitio tranquilo y con mucha belleza, expresó Eduardo Romero, vacacionista residente de San Diego, California.



En su primera visita al estado de Sonora, Eduardo ha disfrutado su estancia en Bahía de Kino junto a su familia, con quienes continuará el viaje hacia otras playas de la Entidad.



"Venimos de San Diego y venimos particularmente a visitar a mi hermana y decidimos dar un recorrido por las playas de Sonora, esta es la primera parada el día de hoy (jueves) y está muy bonito, me gustó mucho la carretera", manifestó.



El originario de Tijuana pero residente de San Diego, opinó que se percibe buena seguridad en el municipio y buen número de policías, haciendo de la zona un área tranquila.



"Me pareció muy bien el cuidado de acuerdo a la época de Semana Santa, muy buena la seguridad; Es la primera vez que vengo para acá. Ayer manejamos más de 9 horas y muy seguras, toda la gente respetando el pase de otros carros, muy bien todo", precisó.



Conquistado por los paisajes de Sonora, agregó que San Carlos y Guaymas forman parte de los demás lugares a visitar esta temporada vacacional.



"Mañana (Viernes Santo) vamos a San Carlos y Guaymas; a Peñasco no iremos porque aparte que está muy lleno, toda la gente que viene de San Diego va mucho a Puerto Peñasco y Tijuana", apuntó.