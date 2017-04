Recomiendan evitar nadar en embarcadero en Bahía de Kino

HERMOSILLO, Sonora(GH)

A pesar del gran riesgo que representa nadar en el embarcadero de Bahía de Kino, menores de edad y adultos se reúnen y nadan en el lugar, por lo que autoridades hacen un llamado a evitar acercarse a esa zona.



Para evitar accidentes lo mejor es no estar en el camino o en el área que es utilizada para el desembarque y embarque de los botes, recomendó Rodolfo Barroso Herrera y Cairo, jefe del Departamento de Bomberos de Hermosillo.



Indicó que para prevenir accidentes se reforzará la seguridad en el área con mayor presencia de elementos preventivos.



Usuarios del embarcadero explicaron que es preocupante que personas estén en esa área porque con la entrada y salida de las embarcaciones puede haber accidentes y las autoridades deberían ser cuidadosas en ese punto.



En ocasiones, los tractoristas que apoyan a las embarcaciones, no pueden trabajar en esas labores porque temen que se presente un percance, indicaron.



Refuerzan seguridad



En el área del embarcadero estaban ayer dos elementos de Inspección y Vigilancia, tres socorristas de la Cruz Roja y una unidad de la Policía Municipal para velar por la seguridad de los paseantes.



Autoridades municipales que se encontraban en el lugar explicaron que hasta el momento no ha habido percances en ese sitio.



Situado justo a un lado del embarcadero Jorge Pérez, socorrista de la Cruz Roja, indicó que tres elementos de la institución cuidan la seguridad de los niños del lugar, quienes son los más propensos a sufrir accidentes.



"Hasta ahora ha estado tranquilo, estamos monitoreando el área y vigilando que las familias tengan cuidado con sus hijos en la llegada de las embarcaciones", expresó.



El jefe del Departamento de Bomberos de Hermosillo, Rodolfo Barroso Herrera y Cairo, coincidió en que se fortalecerán las medidas para la prevención de riesgo de accidentes en Bahía de Kino con cuatrimotos y vehículos utilitarios con recorridos constantes.



"Nosotros vamos estar reforzando el área con vehículos, cuatrimotos y vehículos utilitarios que van a estar en el recorrido", apuntó,"vamos a estar coadyuvando con las demás dependencias para tener una mayor presencia".