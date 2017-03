Logran sacar tras cinco horas los cuatro cadáveres

MEXICALI, Baja California(GH)

Tras casi cinco horas, los cuerpos de los cuatro fallecidos en el accidente del helicóptero de la PEP fueron rescatados.



Bomberos, integrantes del cuerpo de rescate Aguiluchos, personal de la Policía Estatal Preventiva (PEP), así como de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), sacaron los cuerpos.



Con canastillas, los cuatro cuerpos fueron rescatados del cañón donde se encontraban, para bajarlos un centenar de metros hasta las carrozas.



Personal de la PGJE tomó nota de los hechos y ordenó el traslado del cuerpo al Servicio Medico Forense.



Fundador de grupo



Roberto Carlos Munguía fue fundador del grupo de rescate Bravo 10, que apoyaba a los Bomberos de Mexicali, recordó el bombero Adrián González,

Indicó que desde joven le interesó apoyar en los rescates a la gente que lo ocupaba.



Familiares de Munguía llegaron al lugar donde ocurrió el accidente, pero no se les permitió el acceso hasta el área de las labores.



Únicamente se les permitió hasta donde estaba el perímetro de donde los rescatistas y policías montaron su centro operativo.



Roberto Carlos tenía 42 años y acababa de ser papá.



Desde los 18 años se unió al grupo de rescate Bravo 10, como fundador.



“Siempre estaba pendiente de lo que ocurría para acudir a ayudar a los que lo necesitaban”, dijo una familiar que no dio su nombre, porque tenía la esperanza de que no fuera el fallecido.



Incluso, dijo que desde la madrugada Roberto Carlos estaba esperando la llamada del jefe del grupo Bravo 10, quienes se unirían a la búsqueda de la joven extraviada desde el domingo.



De hecho, señaló que Roberto Carlos decidió no ir a una comida con familiares que estaban de visita en la ciudad, porque prefirió ir a cumplir con su deber.