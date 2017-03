Requieren ayuda para Yeray

HERMOSILLO, Sonora(GH)

El pequeño Yeray Orlando Gil Aguirre, de 4 años de edad, requiere del apoyo de la comunidad para que le donen sangre y plaquetas de cualquier tipo, pues padece de leucemia linfoblástica aguda.



Actualmente lleva su tratamiento en el Hospital Infantil de Sonora y es en el banco de sangre de ese nosocomio donde puede hacer la donación.



No solamente es la búsqueda de sangre o plaquetas lo más complicado que han pasado, pues tuvieron que dejar Magdalena para que Yeray sea tratado médicamente.



Orlando Gil, padre de Yeray, comentó que siempre están al pie del cañón para que su pequeño hijo se recupere y aunque sabe que es un camino muy largo están dispuestos a seguir adelante.



"Gracias a Dios mi niño está respondiendo bien, es un guerrero con una enfermedad grave, pero es muy fuerte y está poniendo todo de su parte", indicó.



La madre de Yeray acaba de dar a luz, por lo que Orlando, su padre, se vino con él y están rentando una casa, eso implicó que su papá dejara el trabajo.



"Cuando nos vinimos a Hermosillo y vimos cómo sería el tratamiento pues me vine con el niño porque mi señora acaba de sanar y no puede estar aquí, Yeray y yo nos estamos quedando en una casa de renta".



"La verdad sí es complicado y difícil, pero gracias a Dios nos hemos topado con gente muy buena que nos ha apoyado económicamente y gracias a ellas hemos tenido un techo donde dormir y comer", señaló.



Si gusta donar sangre o plaquetas puede acudir al banco de ropa del HIES o bien comunicarse con ellos al teléfono 6323277844.