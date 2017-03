Exigen herramienta y pago atrasado

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Por falta de herramienta de trabajo en el área de Parques y Jardines, y por el atraso en el pago de nómina a 100 trabajadores de Recolección de Basura y Sanidad, sindicalizados del Ayuntamiento se manifestaron por fuera de Palacio Municipal.



Salvador Díaz Olguín, secretario general del Sindicato de Trabajadores del Ayuntamiento, manifestó la inconformidad de los sindicalizados, quienes desde finales de febrero esperan las unidades y los instrumentos.



Motosierras, palas y carros son artículos que forman parte de las peticiones para desempeñar sus labores diarias, debido a que en ocasiones han utilizado su transporte particular para realizar sus faenas.



"Esto ha atrasado mucho el servicio a la comunidad, nos ha tocado que el mismo ciudadano los ha criticado mucho, ya que no han hecho su labor como tal, pero no pueden cumplir con su labor porque no cuentan con su herramienta", comentó.



Otra de las exigencias es el pago a sindicalizados, debido a que desde hace una semana y media no han recibido su paga, ya que según autoridades el administrador de Servicios Públicos fue asaltado.



"Independientemente de eso estamos atrasados más de una semana y responsabilizamos al Oficial Mayor y el Tesorero, exigimos una explicación por parte del Secretario del Ayuntamiento", comentó.



Díaz Olguín manifestó que debido a que no cuentan con el equipo necesario la ciudad se ve sucia.



SE RESOLVERÁ: MALORO



El pago retrasado a los 100 trabajadores sindicalizados del Ayuntamiento será cubierto esta semana, mientras que los vehículos también serán proporcionados en el mismo plazo, manifestó el alcalde de Hermosillo, Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez.



El funcionario indicó que el pago no se retrasó por un robo, esto fue debido al lento flujo de los recursos que se tiene a principios de año.



"El pago saldrá esta semana, se retrasó por otros factores independientemente si ha sucedido y se hará la denuncia correspondiente", manifestó edil municipal al ser cuestionado sobre el robo que sufrió el administrador de Servicios Públicos.