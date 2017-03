Solicitan colonos mayor seguridad

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Total abandono y falta de seguridad es lo que sufren vecinos de la colonia Coloso Bajo.



El problema es en el callejón Sin Nombre que se ubica entre la calle Canal, pues un espacio reducido a menos de dos metros de ancho es el lugar perfecto para asaltar a quien pase por ahí, ya sea de día o de noche.



Vecinos comentaron que por la falta de alumbrado público el callejón está muy oscuro y cada vez hay más asaltos, personas lesionadas con navajas o machetes.



Cuando baja el Sol los colonos saben que ya no pueden pasar por ese callejón, el cual los lleva al bulevar Luis Encinas.



Una de las vecinas de la zona comentó que desde hace varios años no viven tranquilos, siempre están con el temor de que los malandros les hagan daños.



"Cómo vamos a estar tranquilos si los mismos cholos nos dicen que cuando los agarra la Policía al rato los sueltan".



"El problema es constante porque aquí asaltan de día y de noche, estos muchachos no respetan ni a los ancianos porque a un señor le tiraron un machetazo para quitarle la cartera", manifestó.



Los estudiantes son un blanco fácil para los asaltantes, según vecinos, más los que van en las tardes a la escuela.



"Hace días a una muchacha como de 17 años un malandro la arrastró para quitarle la bolsa y ahí traía el boleto del camión porque iba a ver a su familia, la pobre muchacha tenía una llorona, le hablamos a la Policía pero no hicieron nada".



"A muchos de los que aquí asaltan ya los han agarrado y al rato ya andan fuera y siguen asaltando, no sabemos qué hacer ni en quién confiar", contó una de las vecinas.



Los residentes solicitan el apoyo urgente, tanto del Ayuntamiento para que arreglen el alumbrado público, como de los policías, para que hagan más rondines a las horas donde más asaltos suceden, que es en la mañana y por las noches.