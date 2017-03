Llaman a reparar enorme bache

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Alrededor de un metro de diámetro es lo que mide el bache que se encuentra sobre el bulevar Lázaro Cárdenas y Pánfilo Narváez, y vecinos de las colonias Virreyes y Mártires de Cananea esperan su pronta reparación.



Según platicó Martha Mirella Fuentes, residente de la colonia, la presencia del desperfecto representa gran peligro para los automovilistas que transitan sobre el bulevar, en especial por las noches, ya que en el lugar no hay buena iluminación.



"Imagínate que un carro de esos chicos caiga en ese cráter y que venga a la velocidad con la que se maneja por aquí, se mata el pobre, y no nomás por la velocidad, sino porque está demasiado grande y profundo, es muy peligroso que esté esto aquí; aparte que en la noche no hay alumbrado, estamos en penumbras", dijo.



La reportante agregó que desde hace aproximadamente un mes que el bache se formó justo frente al puente peatonal que conecta al bulevar con su colonia y que atraviesa el canal, pero no han acudido a repararlo.



Jesús Ballesteros, quien radica en la colonia Virreyes desde hace 4 años, externó que no es la primera vez que un bache de ese tamaño se forma en el bulevar, ya que al parecer es una fuga de agua la que está presente en el lugar.



"Desde que estoy en esta colonia como cuatro veces ha habido hoyos en ese lugar, y no nomás ahí, sino a lo largo del bulevar, como que la tierra está muy suelta y se hunde el pavimento, esperemos que con este reporte sí lo arreglen antes de que alguien se accidente", añadió.



A pesar de las quejas, los entrevistados aseguraron que ante las autoridades ellos todavía no han reportado la situación, pero que otros vecinos afectados supuestamente ya lo hicieron.