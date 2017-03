Requiere Jesús Eduardo la ayuda de la sociedad

HERMOSILLO, Sonora(GH)

La vida de la familia Martínez Vera ha dado un giro inesperado, ya que su pequeño Jesús Eduardo padece de angiomas en el cerebro, una condición que tiene que ser operada de inmediato.



El pequeño de 1 años 2 meses de edad comenzó a presentar convulsiones inesperadas, el diagnóstico que le dieron los médicos hace unas pocas semanas, fue que tiene entre 15 y 18 angiomas en el cerebro pero uno de ellos es de un tamaño considerable.



Gabriela Lizeth Vera Batriz, madre de Jesús, contó que nadie nunca se espera que su hijo enferme, fue una sorpresa pero tiene mucha fe que su pequeño saldrá adelante.



"Uno de los angiomas está muy grande y le está afectando mucho a Jesús porque algunas veces presenta convulsiones y para que esto no le afecte más necesita ser operado y remover ese angioma", indicó.



La intervención quirúrgica oscila entre los 250 y 300 mil pesos, una cantidad que aún no recaudan y para ello sus conocidos se han unido.



"Estamos haciendo varias actividades y amigos y familia nos han estado donando cosas para que nosotros las rifemos, eso la verdad que nos ha ayudado muchísimo porque estamos abonando a la cuenta para la cirugía.



"Sabemos que tiene mucho costo y por eso estamos vendiendo el carro y haciendo lo que sea para juntar lo que se necesita y mi hijo sea operado", manifestó.



Gabriela Lizeth dijo que su hijo es un ángel, pues después de 11 años de matrimonio llegó el pequeño Jesús a cambiarles la vida, a darles más felicidad y ganas de salir adelante.



"Sabemos que pronto estará mucho mejor porque la verdad nos duele mucho cuando después de las convulsiones se pone triste y muy serio", manifestó.



Esta semana tiene programada la cirugía en un hospital privado de Hermosillo y por lo menos necesitan tener cubierto la mitad del costo total de la cirugía, algo que aún no logran.





Para poder ayudar:



Número de cuenta: 5256781729308393