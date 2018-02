HERMOSILLO, Sonora(GH)

“Yo sentí que me iban a matar… sentí algo que me decía que de ahí ya no salía, por eso me fui sobre el cuchillo”, expresó Alberto Piña, el comerciante que el pasado sábado 10 de febrero fue atacado por los delincuentes que presuntamente son los mismos que le quitaron la vida a otro comerciante, en la colonia San Benito en Hermosillo.



La víctima de robo manifestó que fue muy afortunado y corrió con suerte por haber salido con vida tras el ataque que sufrió el pasado sábado, alrededor de las 20:00 horas, en su negocio ubicado en las calles Pluma Blanca y Ojo de Agua, de la colonia El Apache.



Ese día, relató, al comercio dedicado a la venta de abarrotes, arribaron dos personas, uno de ellos vestía camisa azul y pantalón de mezclilla, quien le pidió un frasco de café, el cual estaba detrás del mostrador.



La otra persona vestía camisa gris claro y se dirigió hacia el área del refrigerador para tomar un yogurt, pero fue en cuestión de segundos para que el hombre de camisa azul se dirigiera hacia donde se encontraba y con un cuchillo le exigiera el dinero, pero no precisamente el de la caja registradora.



“Y con el cuchillo me dice: Dame el dinero, pero él no quería el dinero de la caja, él quería el dinero del ‘clavo’. Cómo supo del dinero del ‘clavo’… alguien le dijo, algún proveedor o algo, pero alguien le dijo de dónde pagamos (los insumos).



“Yo pensé que habían pasado minutos”, dijo, “pero cuando veo el video resulta que habían pasado cincuenta y tantos segundos, en lo que entran y salen, y pensé que si le entregaba el dinero, después qué iba a seguir, me iba a matar, por eso en un descuido le traté de quitar el cuchillo”.



En un video que circula por las redes sociales, claramente se puede apreciar que el otro cómplice que vestía camisa gris, sacó un cuchillo de su ropa e intentó lesionar al comerciante en más de dos ocasiones, pero solo logró realizarle una lesión de un centímetro de profundidad en su costado izquierdo.



“Yo no recomendaría a las personas a que se enfrentaran.

Lamentablemente no sé que me pasó en ese momento, pero yo sentí que me iban a matar, por eso me fui sobre el cuchillo y por algo me enfrenté a ellos, por cuidar mi vida más que nada, el dinero no importa, no fue por el dinero, sino por cuidar mi vida”, recalcó.



Después de enfrentar a los delincuentes, éstos salieron huyendo a bordo de una camioneta de la marca Venture, color gris, rumbo al Sur, ya que una tercera persona los esperaba en la calle Ojo de Agua en el interior del vehículo, ignorando si era un hombre o mujer.



El pasado lunes 12 de febrero, elementos de la Policía Municipal lograron detener a Germán, de 29 años de edad; Sergio Fernando, de 29; y Mireya Guadalupe, de 40 años; quienes fueron relacionados con el homicidio de don Fausto Lino, ocurrido el 29 de enero, cuando intentaron asaltarlo con un arma de fuego y lo privaron de la vida.



Además, uno de los detenidos fue señalado como uno de los asaltantes de Alberto Piña, en la colonia El Apache.



“La seguridad se nos está yendo de las manos. Dicen que no hay inseguridad en Hermosillo, que son casos aislados y que los videos son de fuera; que las cifras van a la baja y cuando fui a poner la denuncia, ahí mismo me dijeron que son mentiras, quieren ocultar algo que es imposible de hacer”, apuntó.







CONTINUARÁN OPERATIVOS CONJUNTOS: ALCALDESA



Operativos coordinados con autoridades estatales dieron como resultado la captura de los responsables de asaltos a comercios y la muerte de un comerciante, por lo que continuarán los esfuerzos, afirmó la alcaldesa de Hermosillo.



Los operativos conjuntos continuarán y este tipo de resultados abonan a que la ciudadanía no crea que los actos se quedan impunes, pues “el que la hace, la paga”, resaltó Angelina Muñoz Fernández.



Hasta el momento, agregó, no hay información adicional sobre los tres inculpados de la muerte del señor Fausto Lino, en la colonia Modelo, pero que los operativos continuarán.



“Es el resultado de un esfuerzo coordinado entre las corporaciones municipales, estatales y de la Fiscalía General del Estado (FGJE), eso necesitamos, fortalecerla y seguir trabajando para ser efectivo y lograr la tranquilidad y la paz de los ciudadanos”, apuntó.