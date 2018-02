Recomienda DGT a Sictuhsa demandar a aseguradora

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Que Sictuhsa proceda de manera legal en contra de la aseguradora que no se ha hecho cargo de los gastos médicos tras el accidente que sufrió Lucía Guadalupe cuando bajaba de un camión de la Línea 14, recomendó la Dirección General de Transporte (DGT) a la empresa concesionaria.



Carlos Morales Buelna, titular de la DGT, indicó que en una reunión que sostuvo con el padre de la afectada y el dirigente de la empresa concesionaria, José Luis Gerardo Moreno, le recomendó a este último que como medida de presión demande a la compañía de seguros.



El 20 de noviembre del año pasado Lucía Guadalupe Corona Orgtega tuvo un accidente al bajar de un camión de la línea 14, de Sictuhsa, y desde entonces quedó imposibilitada para valerse por sí misma: No puede hablar por una traqueotomía, no camina y es alimentada por medio de una sonda.



DEBE SER SICTUHSA, AFIRMA



Señaló que debido a que los contratos obligatorios con compañías aseguradoras que establece el artículo 102 de la Ley de Transporte del Estado los realizan los concesionarios, la DGT no puede exigir que se paguen los gastos médicos.



"Nosotros como no tenemos ningún tipo de contrato con la compañía de seguros no podemos exigirle nada, en este caso tiene que ser la empresa (Sictuhsa) la que debe pedir que se cumpla lo que dice el contrato", expuso el titular de la DGT.