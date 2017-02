Difruta de "darle" al triciclo

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Transcurría una tarde de verano de 1977 cuando Rubén Becerra López, tomó por primera vez su triciclo para comenzar a vender tortillas de maíz por colonias situadas al Oriente de Hermosillo, oficio que disfruta realizar hasta estos días pues lo mantiene lleno de vitalidad, según expresó.



El originario de Lluvia de Oros, Chihuahua, relató que tras laborar por veinte años en bodegas de la colonia Amapolas en la capital de Sonora, comenzó a vender tal alimento para salir adelante con su familia.



"Ya tengo como 40 años trabajando así, ando en el Ranchito, Metalera y Amapolas, siempre he andado en estas, todo los días me levanto a las 6 de la mañana directo por las tortillas y ¡a repartir!", comentó.



A diario recorre tales colonias en las que reparte hasta 30 paquetes antes de mediodía, mencionó Becerra López.



"Tengo familia, me ayudo con la pensión porque anduve trabajando por veinte años en unas bodegas de aquí de las Amapolas y ahora vendo tortillas nomás, al día salgo con unos 30 paquetes nomás pa que salga lo diario, cada uno lo doy a nueve pesos", sentenció.



La fatiga no es impedimento para que cada día salga a ofrecer tal alimento a los vecinos de ese sector de la comunidad, agregó.