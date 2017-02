Elabora belleza artesanal

HERMOSILLO, Sonora(GH)

La edad de la señora María Alejandra Martínez no es impedimento para trabajar y desde hace 30 años elabora con sus propias manos pulseras, collares y aretes para ayudar a su familia a salir adelante.



Originaria de Oaxaca, la señora de 70 años se trasladó junto con su familia a esta ciudad hace más de 30 años en busca de mejores oportunidades debido a la falta de empleo en su estado natal.



"Vivo con un hijo aquí, el trabaja, pero yo me vengo todos los días al Centro a vender las pulseras, yo las hago, soy de Oaxaca, hace más de 30 años que me vine a Hermosillo", platicó.



Con estambre, hilo, bisutería y otros materiales, la señora María elabora estos accesorios que vende en las banquetas del Centro de la ciudad o en la Plaza Zaragoza, donde se coloca con una manta y muestra los productos.



Aunque a veces la venta es poca, Doña María afirmó que gracias a su trabajo y al de su hijo, les ha permitido salir adelante y espera que la salud le permita seguir trabajando en lo que le gusta hacer.