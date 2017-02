Casas abandonadas sirven como basurero

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Como basurero clandestino están dos casas abandonadas en la colonia Urbi Villa del Prado.



Las casas se ubican sobre la avenida Borja, esquina con retorno Almodor y durante los colonos han solicitado que tapen puertas y ventanas de las casas porque mientras sigan tirando basura los malos olores persistirán.



María Fernanda Vázquez, ama de casa, comentó que las personas no respetan las viviendas, pues aunque estén deshabitadas no tiene porque hacer daño.



"Ya no sabemos que hacer con este cochinero, cuando no es basura son animales nuestros los que tiran, es muy molesto estar así", destacó.



La lamer ha crecido en las casa habitación, algunos vecinos han limpiado pero al tiempo sigue igual.



"Cuando la hierba esta crecida la cortamos y a veces limpiamos y tiramos la basura que está aquí pero hay veces que es imposible estar aquí porque huele muy feo", indicó.



Los residentes de la zona esperan apoyo de las autoridades para que vendan las casas o hagan una jornada de limpieza en el lugar.