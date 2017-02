Parece avenida campo minado

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Una zona transitada es el cruce del bulevar Perimetral y avenida Colegio Militar, en la colonia La Cholla, y gracias a la gran cantidad de baches varios carros se han quedado varados.



Los hoyos son de enormes proporciones pero cuando un carro le saca la vuelta cae en otro, ya que la calle está llena de baches.



Benito Peralta, pensionado, todos los días pasar por el lugar, siempre con su carretilla o su triciclo pero le es muy difícil cruzar la calle.



"Ahora tengo que cruzar por la banqueta y eso no debe de ser, la calle está destrozada, nunca la han arreglado y no creo que lo hagan, yo apenas y puedo caminar y se me dificulta pasar por aquí", manifestó.



No solamente es en ese cruce donde hay problema sino sobre casi todo el bulevar Perimetral, donde los baches están en línea recta y uno tras otro, es por ello que los vecinos exhortan a las autoridades para que manden una campaña de bacheo lo antes posible.