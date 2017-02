Convocan a Un día sin inmigrante

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Usuarios de distintas redes sociales difundieron una invitación para llevar a cabo un "Día sin inmigrantes en Estados Unidos", esto como protesta por las políticas migratorias del presidente Donald Trump.



Los ciudadanos exhortan a indocumentados, inmigrantes y residentes de todo el mundo a no laborar el próximo jueves 16 de febrero, para que las autoridades estadounidenses se den cuenta de las aportaciones que todos ellos tienen con ese País.



"Señor Presidente, sin nosotros y sin nuestro aporte, este País se paraliza", es el slogan que los manifestantes utilizan, mismos que plasmaron que a pesar de perder un día de trabajo, podrían ganar mucho más.



La idea principal de este movimiento pacífico, es que tanto indocumentados como inmigrantes no laboren ese día, pero que tampoco abran sus negocios, ni compren en tiendas o a través de Internet.



OTRAS MEDIDAS



Se pretende también que no se realicen consumos en restaurantes de origen estadounidense, que no se compre gasolina y que las familias no envíen a sus hijos a las escuelas.



Activistas, inmigrantes y comerciantes, ya dieron inicio a movimientos similares, como el caso de la marcha "Día sin latinos, inmigrantes y refugiados", llevada a cabo en la ciudad de Wisconsin.