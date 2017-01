Desea construir una casa a sus hijos

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Para poder tener un techo dónde estar con sus hijos, Violeta del Carmen Prado López solicita el apoyo de la comunidad.



Hace unas semanas ella llegó a Hermosillo desde Sinaloa para buscar una oportunidad de trabajo, un lugar donde sus hijos pudieran estudiar y salir adelante.



Ella y sus cuatro hijos viven en la casa de su mamá, en un cuarto pequeño en la invasión Guayacán, el líder de la misma zona le donó un terreno que estaba desocupado pero no cuenta con recursos para comprar material y comenzar a construir.



"Gracias a Dios mi mamá nos está apoyando, pero el cuartito donde vive es muy pequeño y no cabemos todos, por eso busqué un terrenito, pero necesito conseguir material para hacer un cuartito", manifestó.



Violeta del Carmen Prado habló con la persona que le hará el cuarto y le dijo que lo que ocupa son vigas de madera, láminas, cartón negro, lonas y madera.



"Lo que estoy haciendo ahorita es juntar botes o lo que sea para venderlo y poder comprar material pero la verdad no nos alcanza", indicó.