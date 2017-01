Predio es un dolor de cabeza

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Vándalos aprovechan ruinas de casa abandonada para realizar actos delictivos por la calle Ramona de Luna y Hernán Cortés, por lo que vecinos solicitan mayor seguridad en el área situada en la colonia Primero Hermosillo.



Juan Carlos Fernández Valle, quien transitaba por el lugar, relató que ya son más de cinco años del abandono del predio que actualmente es utilizado por vagos por lo que afectan la tranquilidad de la comunidad.



“Esto ya tiene más de cinco años así y hay muchos vagos, aquí viven muchas familias y muchos niños y con esto pues se pone en peligro la seguridad”.



“He hablado porque he tenido problemas de los mismos vagos que se la llevan ahí y a veces se cruzan para mi casa, hay un muchacho que no está bien de sus facultades mentales y todos los días viene a gritarme”.



Un comerciante quien optó por omitir su nombre, agregó que los vecinos se encuentran muy preocupados ante la frecuentemente se realiza la quema de basura en el área pues temen la propagación de las llamas a las viviendas del área.



“Yo me la paso encerrada, para allá intento no acercarme porque a cualquier hora se ve que llegan los cholos y mucha gente que tira basura”, agregó, “tiran perros, bolsas de basura y a la mejor eso se puede aguantar pero los cholos a cada rato prenden y nosotros con el temor de que se propague el incendio”.