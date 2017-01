Gana 20 ó 50 pesos al día para llevar el pan a su hogar

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Con gran esfuerzo y entusiasmo Hipólito Rodríguez Hernández sale todos los días en su bicicleta a vender pulseras trenzadas y chiltepineros de palo fiero.



A pesar de que casi no ve y en ocasiones se estrella contra las paredes o banquetas, el señor Hipólito Rodríguez tiene una sola meta, vender algo para poder llevarle comida a su esposa e hijos.



"A veces no vendo nada, pero otros días me compran una pulsera o algún chiltepinero, sé que no es mucho porque a veces llevo 50 pesos a mi casa pero es mejor llevar algo que nada", comentó.



En su bicicleta recorre varias colonias del Norte, comenzando por la Laura Alicia Frías, Solidaridad, Norberto Ortega y algunas del Sur como la Piedra Bola y Palo Verde.



No importa la distancia que tenga que recorrer porque siempre hay alguien, algún joven o señora que se baja de su auto solamente para comprarle alguno de sus artículos, algo que él valora mucho.



"Me ha tocado que personas me compren nomás por comprar, yo sé que no ocupan las pulseras o los chiltepineros, pero lo hacen de corazón, eso la verdad lo agradezco mucho", contó.



Una de las cosas que lo motiva son sus hijos, aunque no lo son de sangre si lo son de corazón.



"Mis tres hijos son discapacitados pero uno sale a trabajar por ellos, porque tengan qué comer y qué vestir, no voy a decir que es difícil pero sí lo es, las cosas son más complicadas cuando se tiene 60 años como yo", manifestó.



La artesanía la trae en la sangre, pues desde muy pequeño aprendió a tallar el palo fierro y a hacer figuras, con las cuales ha salido adelante durante varios años.