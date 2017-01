No existen distancias ni barreras

HERMOSILLO, Sonora(GH)

La distancia que recorre todos los días para llegar a la escuela no es impedimento para que Dana Paola Carrión López disfrute de las clases que recibe en sexto grado, sobre todo las Matemáticas, su materia favorita.



Cada día Dana y sus papás se levantan a las 5:00 horas para trasladarse desde San Pedro a la primaria Migdelina Gil Samaniego, en la colonia Balderrama, y por las tardes tiene tiempo de ir a clases de inglés y jugar futbol.



Restar, multiplicar y sobre todo dividir, son las principales actividades que le gustan a Dana, quien además recientemente participó en el concurso de Matemáticas para alumnos de sexto grado, La Cotorra.



"La materia que más me gusta es Matemáticas, porque me gusta multiplicar, pero particularmente dividir, ahorita estoy en La Cotorra, es un examen que se hace para niños de sexto, ya participé pero no nos han dicho las calificaciones", comentó.



Una de las principales fortalezas de Dana Paola es siempre querer aprender más de lo que se ve en clase, su maestra Irene Hernández platicó que en cada tarea y trabajo la niña busca siempre dar un esfuerzo extra.



La menor de 11 años es originaria de Hermosillo, pero desde pequeña ella y su familia se trasladaron a la comunidad de San Pedro, y a pesar de la distancia que a diario recorre, Dana no quiere cambiarse de escuela, pues asegura disfruta las clases, maestros y amigos.



Además de las Matemáticas, todos los martes y jueves después de clases Dana acude a clases de inglés a una institución privada en la ciudad, y cuando puede juega futbol con sus primos y amigos.



"Todos los días me despierto a las 5:00, voy a la escuela y cuando salgo los martes y jueves voy a clases de Inglés, cuando llego a mi casa hago la tarea y si tengo tiempo veo la tele o leo, estoy leyendo un libro de Geografía".



A Dana le gustaría cuando sea grande, ser doctora o maestra de Educación Física, ya que quiere cuidar a los enfermos y ayudar a las personas, pero también le gustan los deportes y enseñar.



"Yo diría a los niños que aprovechen la oportunidad de estudiar, es un privilegio tener esa oportunidad, es muy bueno venir a la escuela porque aprendes muchas cosas y además es muy divertido".