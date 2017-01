Está calle destrozada

HERMOSILLO,Sonora(GH)

Desde hace aproximadamente tres años los habitantes de la Cerrada del Oro, en la colonia Valle Bonito, han pedido a las autoridades que se mejore la calidad de la rúa principal, ya que es evidente el deterioro.



Algunos residentes manifestaron que en un periodo de cinco años no se ha visto que la autoridad correspondiente dé mantenimiento a la calle Del Oro, aun cuando en varias ocasiones se ha hecho el llamado.



"A veces los mismos vecinos le echan tierra a los baches para taparlos un poco, pero creo que la calle habla por sí sola", acentúo Fernando Martínez, "está realmente deteriorada y por más que se pide que se arregle, no lo han hecho".



Ricardo Peña, también habitante en la cerrada, coincidió en que no se ha hecho caso a las peticiones de los residentes, quienes aseguran que al menos en dos años han insistido en la reparación del asfalto.



"Creo que en una ocasión vinieron y taparon los hoyos, pero en cuestión de días estaba igual y se debe, considero, a que el material es de mala calidad, por lo que deberían utilizar algo más resistente", destacó.



El joven precisó que si se arreglara el pavimento con materiales de calidad, no tendrían tanto tiempo "lidiando" con la problemática, que les ha traído principalmente problemas en los automóviles.



"Es una gran desventaja que la calle esté destrozada, sobre todo porque se descomponen mucho los carros", agregó, "ya en varias ocasiones nos ha sucedió y no sólo es el gasto, sino que acarrea contratiempos".



Los habitantes de la Cerrada del Oro, en la colonia Valle Bonito, piden a la autoridad correspondiente una respuesta positiva, incluso si es necesario brindar un aporte económico para beneficio de los residentes.