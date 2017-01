"Muerde" gasto hormiga en promedio un 12% de su presupuesto

HERMOSILLO, Sonora(GH)

No los siente en su bolsillo porque a fin de cuentas son un lujo que usted vale, están por todos lados, son silenciosos, pero son por mucho los responsables de que termine a veces "rayando" la quincena o el mes.



Son los llamados "gastos hormiga" y para muestra, un ejemplo: Norma es asistente médico y gana 8 mil pesos mensuales y destina semanalmente 30 pesos para dos botellas de agua, 100 pesos para botanas y golosinas, 60 pesos para café y 50 pesos para ayudas a empacadores, "viene, viene" y necesitados.



En total gasta 240 pesos semanales que sumados, en un mes significan 960 pesos, lo que representa el 12% de su ingreso total. De acuerdo con los expertos, estos gastos invisibles representan una amenaza para las finanzas personales.



¿POR QUÉ GASTAMOS?



"Son gastos que pasan desapercibidos y que están fuera de un presupuesto ya establecido por una persona y son gastos que, de no hacerlos, pudiéramos seguir con nuestra vida de manera normal", explicó Blanca Alicia Rosas López, subdelegada de la Condusef en Sonora.



Este tipo de gasto, apuntó, tiene también una connotación sicológica vinculada con algún vicio o problema relacionado con la ansiedad ya que se asocian con la compra de comida, refrescos, cigarrillos, café, entre otros.



INTERESES SALEN CAROS



Pero también están aquellos "gastos hormiga" que usted no disfruta del todo, representados por el pago de intereses moratorios o por no cubrir las cantidades mínimas mensuales de sus tarjetas de crédito o departamentales.



"No tenemos la costumbre de revisar el estado de cuenta de la tarjeta de crédito o débito a detalle y muchas veces tenemos cargos por cosas como la domiciliación o de productos y servicios que no contratamos, como los seguros", resaltó.



Otro gasto que puede pasar imperceptible, aunque es menos recurrente, citó, son las comisiones por traspasos de dinero en tiendas de conveniencia, o el checar saldo o disponer dinero en cajeros automáticos de un banco distinto a aquel donde se tiene la cuenta.



"Más que un descontrol, este tipo de "gastos hormiga" ocasionan que no le alcance a uno el dinero que le pagan, en realidad se va mucho dinero en estos pequeños gastos, por lo que la principal recomendación es pues, resistir a algunos y ser responsable con las obligaciones financieras", reconoció.



¡HAY QUE CAMBIAR!



Norma se encuentra en el promedio de gasto hormiga que un trabajador promedio realiza en México, calculado en 12% según la Condusef y otros organismos financieros.



Entre otras, las recomendaciones emitidas por el organismo federal son cambiar los hábitos de consumo: Por ejemplo si gusta de comprar café a diario, adquiéralo dos veces por semana y el resto de los días prepárelo en casa o en la oficina si le es posible.