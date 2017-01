Gobernadora entrega 15 mil mesabancos

(GH)

Más de 52 millones de pesos gestionó la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano ante el Gobierno Federal para contar con 15 mil mesabancos y equipo de mantenimiento para que los niños sonorenses estudien en escuelas dignas como ellos merecen.Tanto los mesabancos como el equipo de mantenimiento fueron llevados a escuelas primarias de Santa Ana, Caborca, Cajeme, Navojoa y Hermosillo."Nosotros junto con ustedes y sus padres estamos haciendo un gran esfuerzo porque tengan una educación de calidad, porque la educación es lo más importante que tenemos y el instrumento más valioso para combatir la desigualdad", expresó.De los 52 millones de pesos, 32 millones serán para 15 mil mesabancos y más de 20 millones para equipamiento de infraestructura para adecuaciones y mejoras de espacios escolares (pintura, impermeabilización, cerco perimetral, problemas de instalaciones eléctricas y sistemas hidrosanitarios).La salida se dio por fuera de la escuela primaria "Cuauhtémoc", en la Pedregal de la Villa en Hermosillo, en donde se tuvo un evento con los estudiantes de dicha escuela.Los 52 millones de pesos gestionados, 32 millones de pesos serán para 15 mil mesabancos y más de 20 millones de pesos para equipamiento de infraestructura para adecuaciones y mejoras de espacios escolares (pintura, impermeabilización, cerco perimetral, problemas de instalaciones eléctricas y sistemas hidrosanitarios).Invitó a los niños a seguir estudiando, cuidar los nuevos mesabancos, obedecer a sus padres y maestros y alcanzar sus sueños."Aquí está su Gobernadora siendo solidaria con todos ustedes, pero sobre todo con mis niños sonorenses, porque quiero que tengan la misma educación que tienen mis hijas, y me voy y me estoy comprometiendo con todo para lograrlo", aseguró.En total serán 399 escuelas las beneficiadas de los distintos municipios antes señalados, además de 143 que recibirán adecuaciones y reparaciones a su infraestructura.Además la próxima semana los más de 26 mil 38 maestros de educación básica de las 3 mil 966 escuelas de la entidad, recibirán un decálogo inspirado en la forma de gobernar de Pavlovich Arellano.Ernesto de Lucas Hopkins, secretario de Educación y Cultura (SEC), dijo que 399 escuelas de tiempo completo serán beneficiadas con el apoyo de inmobiliario escolar, además 143 de estas escuelas recibirán adecuaciones y reparaciones a su infraestructura.Explicó que será la próxima semana que los más de 26 mil 38 maestros de educación básica de las 3 mil 966 escuelas de la entidad, recibirán un decálogo inspirado en la forma de gobernar de Claudia Pavlovich , entre los puntos del documento, explicó, es que la primera lealtad es con las niñas, niños y jóvenes de Sonora.El titular de la SEC dijo que el 2017 inicia con avances importantes en materia educativa, entre ellos que los alumnos sonorenses han logrado avanzar considerablemente ante la prueba Planea, al alcanzar los primeros diez lugares en matemáticas y español a nivel nacional.Reiteró que por instrucción de la gobernadora Claudia Pavlovich en Sonora se está implementando el modelo ACA Sonora, con los objetivos de que haya asistencia escolar, continuidad y aprendizaje escolar, para que ningún niño o niña tenga que abandonar la escuela.De Lucas Hopkins destacó que estadísticamente 50 de cada 100 niños que inician la escuela primaria, no concluyen su educación media superior, por lo que se trabaja para elevar el número de jóvenes que terminen su preparatoria.Acudieron al evento Kitty Gutiérrez Mazón, diputada local; Raymundo Lagarda Borbón, secretario General de la sección 54 del SNTE; Javier Duarte Flores, secretario General de la Sección 28 del SNTE; Enrique Palafox Paz, delegado federal de la Secretaría de Educación Pública ; Cecilio Luna Salazar, presidente de la Asociación de Padres de Familia en Sonora.José Víctor Guerrero González, subsecretario de Educación Básica; Jonathan Rosas Yépez, presidente del Consejo de Participación Social y María Lourdes Maldonado Cota, directora de la Escuela Primaria Cuauhtémoc.