Agradecen cada año milagro a la Virgen

HERMOSILLO, Sonora(GH)

En las placas adheridas a los muros de piedra del cerro, los feligreses la llaman "Madre".



Tras caminar kilómetros, suben todavía cientos de escalones para llegar a la cima a enviar sus plegarias y dejar a los pies de la imagen una veladora, flores y el agradecimiento por los milagros concedidos; es la Virgen de Guadalupe.



En su día, el peñasco de más de 250 metros ubicado al Sur de Hermosillo y que tiene impresa una enorme pintura de La Guadalupana hecha hace más de 60 años, se ve repleto de gente en ceremonial celebración y son quienes le dejan todo tipo de ofrecimientos para pagarle las bendiciones.



En este escenario es que la familia Olguín acudió a presentar, como cada año, a Guadalupe Karina, una niña que tras sufrir complicaciones en el vientre de su madre y quien nació con problemas cardiacos, se encuentra aquí, completamente sana.



Nació exactamente un 12 de diciembre, hace once años y es considerada por su familia como un milagro de la Virgen.



"Todos los años venimos y nos la traemos caminando, a ella le gusta y es la que nos dice: ‘¡Vámonos!", narró Yahaira Lucía Olguín Meneses, madre de la niña, quien acudió con una parte de su familia y hasta la perrita ‘Estrella’, quien los siguió en su peregrinación desde la colonia Rancho Grande.



"Cuando iba a nacer, el corazoncito de la niña no se escuchaba y por eso la tuve por cesárea; cuando nació, yo preocupada y llorando, les pregunté a los doctores que cómo estaba, pero no me la entregaban", contó la madre.



En ese lapso de angustia, fue que toda la familia se arrodilló ante la imagen de la Virgen de Guadalupe que tenía la abuela y rogaron por la salud de la pequeña: "Cuando por fin me la llevaron, me dijeron que estaba muy bien y ese es un milagro de la Virgen".



"Ella venía con problemas en el corazón, pero está muy bien, no lleva tratamientos: Eso es lo raro, lo milagroso y yo me sentí muy contenta porque la Virgen me dio la bendición de traerla en su mero día, además de que la trajo bien y sana; ahorita es un poquito batallosa, pero aquí anda y la queremos mucho", rió la madre.



Ahora, con su tradicional visita anual al Cerro de la Virgen, la familia Olguín sigue pidiendo el cuidado y protección de Guadalupe Karina y de todos los miembros del clan, pues tienen fe en La Guadalupana, quien jamás les ha abandonado.