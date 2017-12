Un percance vial les cambió la vida

HERMOSILLO,Sonora(GH)

La situación que vivían María y Ramón cambió por completo tras un accidente vial; en la intersección del bulevar Las Torres con la calle Caturegli fueron atropellados por un camión de pasajeros, relató Anel Villasana Brambila.



La nieta de los señores Hernández contó que hace un año sus abuelos, quienes fueron arrollados, tuvieron que dejar de trabajar debido a las lesiones que sufrieron, sobre todo su abuela, pues fue la más afectada.



"Desde entonces han tenido muchas complicaciones, más mi abuelita que fue la que quedó muy afectada: Se le fracturaron cuatro costillas, la clavícula, la pelvis y una pierna", describió Anel.



Varios meses después de haber sido atropellados, María y Ramón dejaron de recibir el apoyo por parte de los responsables del accidente, narró su nieta, además de que no pudieron regresar al trabajo por su mal estado de salud.



"La apoyaron un tiempo y después la dejaron así, sin nada; aunque el camión también alcanzó a agarrar a mi tata, fue sólo mi nana la que resultó muy afectada", reiteró la ama de casa.



Aunque María, de 65 años de edad, puede caminar con ayuda de un par de muletas, Anel señala que éstas son demasiado viejas y que están desgastadas, por lo que lastiman a su abuela en ambos brazos y axilas.



"Yo creo que eso es lo que necesita más, unas muletas buenas en las que pueda apoyarse", acentuó, "también medicamentos para el dolor".



Villasana Brambila explicó que su abuela también tiene una llaga en uno de sus talones, la cual se formó por el tiempo que estuvo en cama y sin poder caminar.



"La situación de mi tata es diferente, él no puede trabajar porque casi no ve y tiene asma; ahorita es mi papá el que trabaja, con él vivimos mis hijas y yo, y ayudamos a mis abuelos con lo que podemos. Por eso creo que son ellos quienes necesitan ayuda", añadió.



¡APÓYELOS!



Para apoyar a María y Ramón puede acudir a su domicilio, ubicado sobre la Avenida Ocho entre Monteverde y 12 de Octubre, en la colonia Francisco Villa. También puede comunicarse al teléfono 2144835.