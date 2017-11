Trabaja don Fausto desde que era niño

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Bajo la sombra de altos y verdes mezquites se sitúa un gran número de costales blancos cuyo interior lo ocupan botellas de plástico; a un lado, una pila de cartón se balancea con el viento, lo que revela que don Fausto se gana la vida reciclando.



Fausto Torres Ibarra nació hace 84 años en Pinal de Amoles, Querétaro. Desde niño, narró, empezó a trabajar en su amado pueblo hasta los 14 años de edad, cuando se trasladó a la Costa de Hermosillo.



Mientras cumplía con su ardua labor en el campo aprendió a operar máquinas de cultivo y en 1964 se trasladó a Zamora, donde vive actualmente y se dedica al reciclaje de plástico y cartón.



"Tengo más de 50 años viviendo aquí, pero soy del estado de Querétaro, de Pinal de Amoles, un pueblito pequeñito; cuando estaba chamaco acarreaba mucha agua para llevarle a mi ‘amá’, para que le echara a un huerto, desde entonces estoy trabajando.



"En la Costa caí a los 14 años y empecé con la maquinaria, sé sacar el trigo, me he dedicado a lo puro agrícola, nada de andar robando. Ahora tengo problemas con el nervio ciático por tanto tiempo que trabajé en el campo", relató.



Apoyado en una muleta, don Fausto recicla botellas de plástico y cartón para poder ayudarse un poco de manera económica, pues desea salir adelante y demostrar que no hay edad ni condición física que haga imposible trabajar.



"No puedo caminar por mí solo y necesito apoyarme; este año empecé a reciclar todo tipo de plásticos, porque hay que echarle ganas para medio comer", puntualizó el adulto mayor.



Aunque en Zamora vio crecer a sus hijos, nietos y bisnietos, Fausto Torres Ibarra detalló que en su corazón añora el poder ver una vez más los campos verdes llenos de flores de su hermosa tierra, Pinal de Amoles.