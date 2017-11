Ponen candados a la comercialización de artículos robados

HERMOSILLO, Sonora(GH)

El robo de aluminio, cobre y otros materiales de los que se puede obtener alguna remuneración económica se ha vuelto cotidiano en Hermosillo, y en muchas ocasiones estos artículos paran en las recicladoras, aunque con las reformas a la ley ya no es tan fácil.



Entre el material más cotizado se encuentra el cobre, ya que en Hermosillo algunas recicladoras lo compran hasta en 100 pesos el kilo, seguido por el aluminio, el cual oscila entre los 15 y 18 pesos por kilogramo.



De acuerdo a un sondeo que se realizó, la percepción de los ciudadanos ante esta situación es que mucho del material "reciclado" que se vende en este tipo de negocios es producto del vandalismo.



"Un problema te lleva a otro, porque primero que nada, en los fraccionamientos hay muchas casas abandonadas y los ladrones aprovechan la situación para desmantelarlas, les quitan el cableado, el aluminio de las puertas, las rejas, las dejan sin nada y todo eso va a parar a las recicladoras, no hay más", opinó Guillermo Carrillo.



ENDURECEN LEY



Debido a que los robos a casa habitación y comercios en Hermosillo han ido en aumento, el Congreso del Estado aprobó una reforma al Artículo 308 BIS-E del Código Penal de Sonora.



Esta reforma menciona que dependientes, colaboradores y propietarios de casas de empeño, yunques, recicladoras y establecimientos que reciban productos canjeables por dinero, deberán identificar plenamente a deudores, prendarios o vendedores (cliente) y que comprueben la procedencia legítima de los artículos.



Desde que entró en vigor el mandato el pasado 12 de septiembre, cualquier persona que acuda a vender sus objetos a una recicladora del Estado, ya sea botes de aluminio, cartón, chatarra, metales, plástico, entre otros, deberá cumplir ciertos requisitos.



La documentación obligatoria que se requiere es identificación con fotografía, Registro Federal del Contribuyente (RFC), comprobante de domicilio, escrito libre que el cliente haga constar bajo protesta, el origen lícito de los objetos a comercializar.



Además su huella dactilar, firma, fotografía de rostro y del material a comercializar, lo cual no tiene muy contentos a propietarios y empleados de las empresas recicladoras, y a los clientes, ya que calificaron al proceso de compra-venta como "excesivo y engorroso".



NO TODOS SON IGUALES



De manera anónima, personas que laboran en este tipo de negocios destacaron que están de acuerdo con que se regule a los negocios, ya que algunos compran el material a personas que de forma evidente lo consiguieron de manera ilegal.



"Pero el problema más grande que consideramos nosotros son los requisitos, como el RFC, la credencial de elector o el comprobante de domicilio.



"Para nosotros, la mayoría de la gente que viene a vender son personas de la tercera edad o indigentes, que lo único que hacen es juntar botes de la calle, papel o cartón y ni siquiera tienen documentos", dijo un empleado.



Los comerciantes destacaron que es necesaria una modificación a la ley, ya que de septiembre a la fecha, las ventas en algunas recicladoras descendieron más del 50%, pues el 90% de sus clientes son población flotante y sólo el 10% puede recabar la documentación necesaria.



"Estamos de acuerdo con todo esto, sólo que sí es necesario que se modifique, ya que las personas sin hogar o que no tienen credencial de elector, sólo traen esos materiales que juntan de la calle, como el plástico, las cajas, el fierro viejo, el aluminio, pero ya el cobre y otros metales, pues ya es otro boleto", destacó el propietario de una recicladora.



La medida no ha sido tomada del todo bien por los que acuden a vender sus objetos, ya que muchos dicen que viven al día y prácticamente con lo que sacan del reciclaje mantienen a sus familias.



"Pues qué bueno para que no haya robos, pero a nosotros que de esto vivimos, yo trabajo más de diez horas juntando cartón para que me den de perdida 100 pesos para darle de comer a mis hijos, ¿ahora qué voy a hacer si no me quieren dar trabajo?", mencionó José María Huerta.



Actualmente el Congreso del Estado elabora una norma para que las personas que no estén dadas de alta en Hacienda se puedan solventar de acuerdo a las Leyes Federales; ésta se aplicará solo con ciertos artículos como cartón, aluminio, plástico y papel.