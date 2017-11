Esperan poder mitigar el frío este invierno

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Un pequeño cuarto de lámina, cartón y lonas sirve como hogar para Guadalupe Narcisa Álvarez y su esposo Ramón García, quienes en los últimos meses han sorteado el calor, el hambre y próximamente el frío.



Guadalupe o doña "Chora", como es conocida en la colonia Hacienda de la Flor, tiene más de tres años recibiendo dos hemodiálisis por semana, por lo que su esposo dejó de trabajar para estar al cuidado de ella.



La pareja de esposos no tiene hijos y sólo reciben ayuda de Juan de Dios, hermano de doña Chora y a veces también reciben apoyo de la comunidad, pues ante la falta de ingresos al hogar, la situación es difícil.



"Nos la vemos muy difícil, mi hermano me da una ayudadita, para las tortillas, los frijoles y la sopa, pero hay veces que no hayamos qué hacer", expresó doña Chora.



Hace tres años Guadalupe Narcisa tuvo un problema de retención de líquidos y con un mal diagnóstico de diabetes le recetaron insulina, y su problema en los riñones empeoró.



Al menos dos veces por semana, Guadalupe y Ramón acuden al Hospital General a las hemodiálisis y aunque reciben un descuento en un taxi especial, cada ida les cuesta alrededor de 300 pesos con todo y material, dinero que en ocasiones no tienen.



"Nos vamos en un taxi y gastamos como 150 pesos de ida y venida más lo que tenemos que pagar; a veces no tenemos para el taxi y nos venimos a pie, no puedo subir los camiones y me traen en la silla de ruedas", platicó Guadalupe.



Doña Chora cuenta con Seguro Popular, pero no cubre todo el tratamiento, por lo que esto representa otro gasto que se suma en esta época a la falta de ropa abrigadora y cobijas para quitarse el frío.



Si desea apoyar a Guadalupe Narcisa y Ramón García, puede traer su donativo a las oficinas de EL IMPARCIAL en Sufragio Efectivo y Mina.