Es intransitable una calle en El Ranchito

HERMOSILLO, Sonora

El pavimento del bulevar Jorge Valencia Juillerat, entre Santa Teresa y Arroyo, en la colonia El Ranchito, genera a diario problemas a los usuarios de la rúa, señalaron algunos, ya que se encuentra en pésimas condiciones.



Según la declaración de varios residentes aledaños, el asfalto se despedazó a consecuencia de una fuga de aguas negras; luego, fueron los mismos vecinos quienes rellenaron los desperfectos con ladrillos y arena.



"Está así porque salió una fuga de aguas negras más arriba y la gente como pudo rellenó, pero es un cochinero. Los carros a fuerza tienen que pasar por aquí, porque no hay cómo sacarle la vuelta", aseveró Alma Delia Sánchez.



Aunque las filtraciones del líquido ya fueron erradicadas en su totalidad, acentuó Rita Pompa, los habitantes y automovilistas en el sector ahora tienen que lidiar con el mal estado en el que se encuenta dicha vialidad.



"La fuga ya quedó, pero dejó las consecuencias porque ya tenía mucho tiempo que había brotado", precisó, "no quedaba hasta que ya hallaron cómo arreglarla, la calle quedó pésima y los conductores se molestan, pero no se ha hecho nada".



Los usuarios del bulevar Jorge Valencia Juillerat solicitan a las autoridades correspondientes la pronta reparación de esta vía, pues son muchos los vehículos que transitan a diario, durante las 24 horas del día.