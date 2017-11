Se convierte una banqueta en un basurero furtivo

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Caminar a diario por la banqueta de la calle Jesús Luján se ha convertido en una pesadilla para los transeúntes, quienes aseguran que la maleza y el escombro les impide transitar sin dificultad.



La acera afectada, señalan vecinos, es la que se ubica entre el bulevar Agustín de Vildósola y la calle Francisco Javier Mina.



"La banqueta prácticamente está intransitable porque las ramas invaden mucho el terreno, a parte de la basura y el mal olor, e incluso por el animalero que se cría ahí", precisó Michelle Beltrán.



La residente de la colonia Piedra Bola puntualizó que son muchos los reportes que se han hecho ante la autoridad correspondiente, sin embargo, hasta hoy no se ha visto acción positiva.



"Ya hemos hecho reporte tras reporte, más porque hay animales muertos", acentuó, "pero no han venido y se está juntado más la suciedad".



Según los colonos, durante los últimos dos meses han solicitado que se limpie la banqueta, la cual se convirtió en un sitio insalubre.



"Ya no hallamos qué hacer, es una peste horrible y no sabemos por qué la gente viene y echa el montón de cochinero, ahorita hasta un perro muerto hay", aseveró Ivonne Ojeda.



La acumulación de basura y maleza crecen; también prolifera fauna nociva, lo que lleva a los residentes a hacer un llamado a las autoridades y a la misma ciudadanía, para mantener limpio.