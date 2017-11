Presentan sus mejores platos para convertirse en el As de la Parrilla

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Compras apresuradas, cuatro asadores, cuatro parrilleros y diferentes cortes, fueron el escenario para la gran final de la segunda edición del reality El As de la Parrilla.



Picaña, rib eye y porterhouse fueron los cortes sorteados entre los cuatro participantes de la gran final, quienes en apenas 90 minutos tenían que preparar su platillo para que los jueces calificaran técnica y sabor.



El pasado 26 de octubre se transmitió el primer capítulo de la segunda temporada, donde diez participantes iniciaron la competencia para al final quedar sólo tres, pero el público decidió salvar a un participante más.



Ramsés Gloria Martínez fue salvado por el público a través de redes sociales, lo que le dio la oportunidad de concursar en la gran final, y aunque al principio le había tocado preparar un corte New York, pudo cambiarlo por una picaña.



"Me tocó preparar una picaña y lleva sal ahumada con un chimichurri picante, además de una guarnición de champiñones reducidos en vino", detalló Ramsés.



COMPRAS EN 10 MINUTOS



Los participantes tuvieron un presupuesto designado para comprar los ingredientes adicionales para preparar su corte y un tiempo de diez minutos para realizar las compras en Taste en Plaza Cantabria.



Los participantes tuvieron un tiempo de 90 minutos para elaborar sus platillos para que los jueces emitieran sus calificaciones.



Jorge Cardoza, uno de los cuatro participantes, preparó un porterhouse con verduras al rescoldo, mientras que Hernán Duarte preparó un rib eye con reducción de vino tinto, acompañado de una ensalada tropical a base de lechuga a la parrilla y elotes baby asados.



Eduardo Guadalupe Ordóñez preparó una picaña con costra de pan molido con especias en un gravy de vegetales y cerveza artesanal, acompañado de un ratatouille de vegetales asados y un puré de betabel.



El capítulo final del reality será transmitido al público el próximo jueves por Telemax, donde se darán a conocer a los ganadores.