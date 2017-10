Solicitan familiares apoyo para Salma

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Salma tiene casi un mes hospitalizada a causa de la tuberculosis. Su padre y sus tías, preocupados, velan por ella todos los días desde que llegaron de Desemboque, comunidad Seri a la que pertenecen, al Hospital Infantil en Hermosillo.



"Tenía síntomas, pero ya estaba muy avanzada", dijo Raúl Jeremías Morales Romero, padre de Salma, "es una enfermedad silenciosa y al principio rechazó los medicamentos, la infección le afectó el corazón, los pulmones, los riñones… se le llenaron de agua. "Va a estar bajando, pero lento, dijo la doctora, parece que va a durar unos dos meses y medio más en el hospital".



Salma Fabiola Morales Díaz tiene 17 años y está hospitalizada desde hace cinco días en la cama 509 de Terapia Intensiva, en el Hospital Infantil del Estado de Sonora (HIES); requiere con urgencia la donación de sangre B+.



"Hay cosas que no cubre el Seguro Popular, como los análisis y las medicinas y estamos gastando mucho dinero: Ayer compré 16 latas de suplementos alimenticios y fueron casi mil 500 pesos", dijo el hombre que no ha podido volver a trabajar desde que está en la capital.



"Soy pescador en Desemboque, allá en el pueblo no hay otro trabajo, es un pueblo de pesca y es lo único que se trabaja; ahorita ya es mucho tiempo que no voy para allá", dijo Raúl.



Él y sus dos hermanas deben rentar un cuarto cercano al hospital, donde les cobran 250 pesos la noche, cantidad que se suma a todos los gastos médicos de Salma y a la manutención de la familia; si usted desea apoyar, puede llamar al celular (662) 229 1632.