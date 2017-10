Pone María su granito de arena en el cuidado al medio ambiente

HERMOSILLO,Sonora(GH)

Durante años María Sierra vio cómo la ciudad se fue ensuciando debido a la cantidad de basura que los hermosillenses generan y depositan en las calles, por lo que decidió empezar con una práctica simple, pero muy benéfica para el medio ambiente.



El dejar de utilizar bolsas de plástico cuando acude al supermercado es la aportación que María hace para cuidar el entorno donde vive, y aunque esta acción le ha traído problemas, asegura que jamás dejará de practicarla.



"Cuando voy a comprar el mandado no agarro bolsas para la verdura y me llevo una de tela para ahí echar lo que compré, porque también traigo cosas de abarrotes", explicó, "las cajeras pegan de gritos porque dicen que batallan a la hora de pesar, aun así no les hago caso".



Manifestó que sí utiliza los plásticos para tirar la basura, porque es la única manera en la que los recolectores se la llevan, pero que desearía tener otra opción para realizar al 100% su labor de no hacer uso de las bolsas.



"A veces me veo obligada a agarrar una, porque sé que la necesito para sacar la basura. Porque si la saco así nomás, entonces se regaría por toda la calle y sería peor, ensuciaría en lugar de limpiar", acentuó la señora.



María mencionó que al igual que ella, su amiga Angelina Figueroa se ha dado a la tarea de buscar una mejora ecológica para Hermosillo, pues considera que no es posible que la gente se conforme con tener un entorno sucio.



"La ciudad está muy deteriorada, donde quiera vemos drenajes destapados, fugas de agua, todo eso contamina como no tienen idea", subrayó, "o quizá sí la tienen, pero no le dan la importancia que deberían".



Puntualizó que reutilizar el agua que desecha la lavadora para regar las plantas o el patio, es también una forma de cuidar el ambiente, además de mantener apagados la mayor cantidad de luminarias en el hogar cuando éstas no se necesitan.



"Mi ciudad está horrible, nunca la había visto así, tan grave. Ojalá todos tuvieran la costumbre de no utilizar las bolsas, de reutilizar el agua, de querer un mejor ambiente, así no estuviéramos tan amolados", añadió.