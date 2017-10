Piden más seguridad

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Alambres con filosas navajas cubren las bardas y techos de algunas casas; los sistemas de seguridad privada se dejan ver en las paredes y algunos tienen perros guardianes en sus viviendas, estas son las medidas de seguridad que han tomado habitantes de Pueblo del Sol, en la colonia Pueblitos, por los robos a sus viviendas.



Carmen Flores, vecina de Pueblo del Sol, tras haber sufrido un intento de robo decidió proteger su casa, asegurando que fue la única forma de resguardar sus cosas de los "vagos".



"Atrás hay unas ruinas donde los cholos se juntan y se brincaron las bardas; yo tuve ese problema, aquí enseguida se les metieron dos veces y lo que tuve que hacer es poner alambre de púas en las bardas y sobre todo poner alarma, porque también trataron de robarme", aseguró la afectada.



La construcción que se encuentra abandonada a unos metros de la privada de Pueblitos ha sido el detonante de inseguridad en la colonia, donde algunos de los vecinos, durante un tiempo, se dedicaron a realizar rondines para mantener seguras a sus familias. "Tiene mucho tiempo abandonada la construcción; supuestamente iba a ser un centro comercial pero así quedó la obra, es un nido de locos, y se han brincado la barda con la intención de robar.



"Los vecinos en las madrugadas hacían rondines de 2 a 4 de la mañana; ellos quitaron machetes, pistolas de esas que hacen los cholos y ahuyentaron a tres mariguanos que no eran de aquí pues, de eso hace como tres meses, después no se ha hecho nada", aseguró Luceyi Banda, vecina afectada.



Aunque los robos no han bajado, los vecinos conforme pasa el tiempo van aumentando la seguridad de sus viviendas, para evitar que les quiten lo que puedan tener, motivo que los ha orillado a solicitar más seguridad en el sector.