Se desperdicia agua por fuga de día y noche

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Día y noche, una fuga de agua potable ha derramado cientos de litros en la calle Gastón Madrid Final, entre Pila Nueva y Callejón del Kínder, en la colonia Cañada de los Negros, y vecinos comentaron estar preocupados por el brote.



El pequeño riachuelo recorre la calle empedrada, donde vida en forma de musgo ha ido creciendo durante el mes que ya tiene la fuga, la cual es difícil de ser reparada.



"Tiene mucho tiempo, más del mes y es agua potable, se dificulta mucho arreglar la fuga por la calle que está empedrada y las tuberías son muy viejas, cuando pusieron el empedrado no cambiaron los tubos del agua", comentó Cecilia Martínez, vecina afectada.



Más de 60 años tiene la colonia Cañada de los Negros, donde las tuberías ya dieron su tiempo de vida útil y por lo tanto se han estado presentando brotes en toda la colonia, señaló Servando Arriola, vecino afectado.



"Ya perdimos la cuenta de la fuga esa; cuando no sale aquí, es en la otra calle o más abajo, a cada rato salen fugas y para arreglarlas, es un problemota, y es que ya no sirve y como se va a reventar la molestia nos la llevamos nosotros al ver tanta agua desperdiciada", afirmó.



Los vecinos, al argumentar que se trata de una de las colonias más viejas y con historia de Hermosillo, pidieron a Agua de Hermosillo la reparación del brote del líquido.