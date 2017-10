Basura impide el tránsito

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Ramas, llantas y escombro son el componente de una pequeña montaña de basura en la calle Suaqui Grande, entre Carlos Caturegli y Leandro P. Gaxiola, en la colonia Eusebio Kino, situación que tiene molestos a vecinos.



Guillermina Antúnez Escalante, vecina de la colonia, comentó que durante algunos meses han estado lidiando con la basura depositada en medio de la calle, que en un principio se colocó para rellenar los baches.



"La gente es muy cochina y ya agarró la calle para echar basura, no se vale; una trata de correrlos cuando están tirando basura ahí, pero les da igual, y cuando llueve aquí afuera es un cochinero de basura.



"Si la gente va a echar relleno a los hoyos, que eche tierra o arena, no basura ni escombro", aseguró.



A pesar de que el escombro y ramas se echaron para poder pasar, han provocado molestias en los vecinos, quienes solicitaron a los demás colonos no seguir rellenando el sitio, ya que la situación está empeorando.



"La gente le echó escombro para poder pasar, pero luego otros les echaron ramas, basura y hasta llantas.



"Los carros le sacan la vuelta porque es un cochinero, y francamente no se vale que pase esto; lo que pido como afectada es que la gente mejor se abstenga de tirar cochinero ahí", afirmó Azucena Félix, vecina de la colonia Eusebio Kino.