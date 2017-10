Listos para colecta anual en Banco de Alimentos

HERMOSILLO, Sonora(GH)

En medio de una gran bodega, altas filas de estantes se alzan llenos de latas, cajas y comida empaquetada; los voluntarios cargan y acomodan javas con verduras, pan o litros de leche, de donde seleccionan lo mejor y lo separan del resto, para donarlo a las familias sonorenses más desprotegidas.



Banco de Alimentos de Hermosillo I.A.P. está listo para su colecta anual "Alimenta", con la que busca acopiar alimentos no perecederos que serán distribuidos en las comunidades que difícilmente tienen acceso a una alimentación digna.



El Banco, desde su nacimiento en 1995, se encarga de rescatar alimento para brindar apoyo alimentario a personas que viven en pobreza extrema, como niños, ancianos, personas enfermas o con discapacidad, así como jóvenes en proceso de rehabilitación.



"Nosotros atendemos a las comunidades más vulnerables que están en pobreza moderada o extrema", dijo Karla Aguayo, directora general, "atendemos una población de 30 mil beneficiarios al mes, en más de 118 comunidades que nos necesitan al estar en una situación de inseguridad alimentaria".



El derecho a la alimentación es un derecho humano básico, por lo que en todo el mundo se celebra el Día Mundial de la Alimentación, promovido por la ONU, cada 16 de octubre; en Hermosillo y en México, la red de bancos de alimentos lo celebrará el 14 de este mes.



Banco de Alimentos de Hermosillo cuenta con cuatro programas de distinta naturaleza pero con un mismo objetivo, con los que además de proveer alimento, se trabaja en la educación para una mejor alimentación y aprovechamiento del mismo.



"El trabajo es muy comunitario", dijo Ditza Molina, estudiante de nutrición y practicante en el Banco, "los estudiantes de nutrición se enfocan en lo clínico, y lo comunitario es algo muy importante para conocer a la sociedad, yo he aprendido mucho".



La institución siempre tiene las puertas abiertas para recibir a los interesados en su labor, a los donadores en especie y a quienes buscan aportar un poco de su tiempo en el voluntariado; este 14 de octubre, durante la fiesta de la campaña "Alimenta", no será la excepción.



Desde las 08:00 horas en las instalaciones de Banco de Alimentos de Hermosillo I.A.P., ubicadas en Cabo San Lucas 593, entre Pedro Ascencio y Joaquín Durán, colonia Floresta, el equipo del Banco estará compartiendo una gran celebración en la que se busca superar la meta de 200 toneladas de apoyo.



Se recibirán alimentos no perecederos como arroz, frijol, lenteja, garbanzo, alimentos enlatados, aceite y azúcar; de igual forma, se recibirán donativos en efectivo a través de la cuenta Banamex 3636728097.



"Día a día necesitamos manos y la gente puede donar en especie o en efectivo", dijo Xóchitl Aguilar, encargada de comunicación del Banco de Alimentos, "ninguna donación es pequeña, de poquito en poquito, podemos hacer cosas grandes".