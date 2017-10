Requiere apoyo para Aitana

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Aitana apenas rebasa el año de edad y ya ha entrado decenas de veces a los hospitales: No hay un diagnóstico certero y la única realidad para ella y su familia es la incertidumbre, la batalla diaria en un hospital lejano a su ciudad de origen.



Gema Quintero Rojas y Antonio Martínez Contreras son los padres de Sadie Aitana Martínez Quintero, una pequeña de sólo un año y dos meses de edad; son de Hermosillo y están en Ciudad Obregón desde hace más de 15 días, rentando un cuarto cercano al hospital donde atienden a la niña.



"Ella nació prematura y duró cuatro meses internada", dijo la madre, "luego me la dieron, pero voy y vengo con ella desde entonces; prácticamente vivimos en los hospitales, la ven diferentes especialistas y a fin de cuentas no me han dicho qué es lo que tiene".



Los intestinos de Aitana no funcionan correctamente desde su nacimiento, por lo que debieron practicarle una gastrostomía, para ser alimentada a través de una sonda.



La pequeña presenta desnutrición crónica: Sólo pesa cinco kilos y es de talla pequeña para su edad, tiene retraso sicomotor y recientemente le diagnosticaron anemia.



"Su probable diagnóstico es de síndrome de Ehlers-Danlos, pero para saber si es eso, el seguro del IMSS me dice que no cubre el estudio para saberlo; yo lo único que quiero saber, es qué tiene mi hija, ya sea para bien o para mal. Sólo quiero saber el por qué de todo lo que le ha pasado", dijo Gema.



Aitana requiere donadores de sangre de cualquier tipo para reponer al banco toda la que ya le ha sido transfundida en los últimos días; ella se encuentra en la cama 141 de Lactantes, primer piso, del Hospital Regional No. 1 del IMSS (Coloso), en Ciudad Obregón, Sonora. También se puede donar desde Hermosillo en el Hospital General Zona No. 2 del IMSS (Juárez).



Para apoyar a la familia con los constantes gastos que el estado de salud de Aitana conlleva, puede depositar su aportación económica al número de cuenta Banorte 4915 6630 1750 4540.