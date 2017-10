Piden transparentar aumento de predial

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Es necesario que sea de forma más transparente el conocer acerca del aumento del valor catastral en 89 colonias de Hermosillo, opinaron ciudadanos, debido a que ha causado mucha confusión dicho tema.



Margarita Hernández, de la colonia Ley 57, comentó que es necesario informar a la ciudadanía acerca de los aumentos y de ser posible, explicar cuánto va a ser el monto de aumento una vez que vayan a llegar los estados de cuenta.



"Muchas personas hacen el esfuerzo de obtener una vivienda propia que apenas pueden pagar, no creo que sea justo que aumenten el pago", comentó.



Daniel Ramírez, de la colonia Apolo, comentó que es injusto que sea probado dicho aumento debido a que los sueldos apenas alcanzan para mantener a las familias actuales.



"Creo que quienes hacen las leyes no piensan realmente en el ciudadano, sólo se benefician porque muchos de clase media o media-baja son quienes hacen un esfuerzo mayor en estar al corriente con los pagos", dijo.



A pesar de la inconformidad, algunos contribuyentes manifestaron que en caso de que aumente el predial buscarán la forma de pagarlo debido a que temen a que se les despoje de sus propiedades al no estar al corriente.



Peinado en desacuerdo



Ignacio Peinado, dirigente de la Unión de Usuarios, pidió no confundir las cosas.



"Una cosa es la actividad empresarial que busca las colindancias con bulevares y en ciertos puntos en colonias de más plusvalía y otra cosa el interior de las colonias; ya por eso me están clasificando, subiéndome el 10%", dijo.



La autorización de la actualización en las tablas de valor se dio, según Catastro municipal, debido a la gran actividad de compra-venta de inmuebles en estas zonas.



"En la López Portillo hay pobreza y hay necesidades, en la Lomas de Madrid, en Los Naranjos la pobreza duele, en la 5 de Mayo; son colonias populares las que dan a conocer", manifestó Peinado.



pero seguro vendrán más colonias donde se vive a flor de piel la necesidad todos los días", dijo Peinado.



El proceso debió ser más selectivo, expresó, y que en estas áreas estratégicas que buscan los empresarios para desarrollar alguna actividad económica, se consideren, por ejemplo, los valores comerciales de los inmuebles.



"No deben medirnos con la misma vara por unos cuantos que tienen poder adquisitivo; me parece que es algo que no razonado, falto de tacto y sin mucha sensibilidad social, eso hay que aplicarlo a quien vaya a comprar ahí de acuerdo a valores comerciales, no con base en la tabla de valor catastral, porque ahí te llevas a pobres y ricos por igual", concluyó.



CAB DESCANSO:



No al aumento: Del Río



María Dolores del Río argumentó que los gobiernos deben ser los primeros en responder en favor de las personas con acciones de austeridad cuando se registra una etapa de crisis económica y no aplicar aumentos a los impuestos.



"Todo aumento de impuestos que esté por encima de la inflación y de los ingresos de los trabajadores dañará la economía de los ciudadanos", manifestó la dirigente de Movimiento Ciudadano.