Mañana empiezan a cobrar en Kino Mágico

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Este sábado 14 de octubre iniciará el cobro de la entrada del parque inclusivo Kino Mágico, el cual durante la temporada de octubre a febrero será 70 pesos adultos y 40 pesos para niños, actualmente sólo abren fines de semana, de 10:00 a 18:00 horas, manifestó el titular de Turismo Municipal.



Eduardo Lemmen-Meyer González indicó que anteriormente la entrada era gratuita, sin embargo, este cobro será utilizado para el mantenimiento del lugar como área de albercas, baños, recolección de basura, entre otros.



Durante la temporada alta, que es de marzo a septiembre, el costo será de 85 pesos adultos y 55 pesos niños, en un horario más extendido desde las 10:00 horas hasta las 20:00 horas, además en ambas temporadas las personas con alguna discapacidad y adultos mayores entrarán gratis, detalló.



Señaló que Kino Mágico abre los sábados y domingos, pero según su funcionamiento en fechas fuertes, se buscará que se abra otros días.



El titular de la dependencia, agregó que se buscan acuerdos con escuelas, universidades, CRIT y empresas para que se realicen viajes de incentivos al parque.



"Es importante resaltar que esto no es un balneario, es un área para las personas con discapacidad, ya que en Sonora hay 146 mil personas que cuentan con alguna y en Sonora hay una de las tres playas incluyentes en México", destacó.



Kino Mágico se inauguró el 12 de septiembre del presente año y cuenta con dos albercas con chapoteadero, 36 palapas gratuitas en el área de playas, cinco palapas familiares con costo de 400 pesos, amplio estacionamiento y canchas deportivas para futbol o voleibol.



Explicó que no se está cobrando el área de palapas en la playa por ser zona federal, mientras que las palapas familiares incluyen mesas, sillas y servicio por parte de trabajadores y podrán ser utilizadas por la familia todo el día.



En cuanto al tema de dejar entrar alimentos y bebidas será permitido, sin embargo no se podrán introducir bebidas alcohólicas o en envases de vidrio, comentó.



Los recursos para la creación del parque son federales, los cuales fueron adquiridos por gestión estatal y, que además, se asignó al Municipio para que sea el encargado de la operación del mismo lugar.



"La construcción fue a cargo de Gobierno del Estado y la operación se dejó al municipio", aclaró.



Lemmen Meyer González manifestó que existe un patronato que transparentará los recursos para que sean administrados de forma correcta, y la Comisión de Fomento al Turismo dará a conocer en qué se han aplicado.



Dicho patronato son personas que residen y viven en Bahía de Kino, así como también empresarios y personas con negocios, puntualizó.