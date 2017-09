Van 47 muertos en accidentes de tránsito este año

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Un total de 47 personas han muerto en accidentes de tránsito en lo que va de este año, tres menos que el total de occisos en 2016, informó la directora de la Policía de Tránsito de Hermosillo.



Janneth Elena Pérez Morales destacó que la responsabilidad no sólo está en el Departamento de Tránsito sino también en el comportamiento que adoptan los ciudadanos al momento de conducir, ya que el respeto a la Ley de Tránsito marca la diferencia.



"Respetar los señalamientos, ya sea un auto o un semáforo. Eso es lo que hace la diferencia en cuanto a las dimensiones de los daños materiales y en las lesiones en las personas en un hecho de tránsito", dijo.



El no exceder los límites de velocidad, utilizar el cinturón de seguridad, no hacer uso de algún distractor como el teléfono celular y no ingerir bebidas alcohólicas si se va a conducir, son las principales recomendaciones para evitar accidentes, agregó.



Pérez Morales destacó que en la semana que comprende del 4 al 10 de septiembre, en el municipio se registraron un total de 38 hechos de tránsito en los que resultaron once personas lesionadas y dos personas perdieron la vida.



A las 18:10 horas del lunes 4 de septiembre, a la altura del kilómetro 70 de la carretera 100 Hermosillo-Bahía de Kino, se registró un volcamiento en el que un hombre perdió la vida y las causas pudieron haber sido el exceder los límites de velocidad.



Una segunda muerte se presentó la tarde del domingo, en la colonia Benito Juárez, en la que una niña de 2 años de edad fue arrollada accidentalmente por un vehículo sedán que conducía su tío, de 37 años de edad.