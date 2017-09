Enormes baches obstruyen vialidad

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Un campo minado parece la calle Lázaro Mercado, entre Sóstenes Rocha y Joaquín Gabriel Durán, en la colonia Dunas, donde vecinos comentaron que son ellos quienes rellenan con escombro los baches para poder transitar.



Alrededor de cuatro años tiene la calle en mal estado, aseguró Cristina Contreras, vecina afectada, pues el problema de la vialidad ha empezado a perjudicar a los automovilistas y habitantes.



"La calle está en pésimas condiciones desde hace unos cuatro años, los carros batallan mucho para pasar porque aquí hay mucho movimiento, es la pasada a otro fraccionamiento. Es un problema porque la gente tiene que poner botes en las banquetas para que no se suban los carros que tratan de sacarle la vuelta a los hoyos".



Aunque han sido varias veces que se ha bacheado, la afectada reportó que las llantas de los autos de los vecinos se llegan a ponchar, pues no se alcanzan a ver los hoyos en el lugar.



"Mi vecina y yo a cada rato nos ponchamos porque los hoyos no se ven y están muy hondos, los trabajadores nomás le dan una manita de gato pero llueve y se hace un desastre; hay gente que viene y tapa los hoyos con escombro para poder pasar", afirmó Cristina Contreras.



El problema de la vialidad ha desesperado a la vecina de la calle Lázaro Mercado, por lo cual pidió una solución al problema, pues aseguró que es de urgencia.