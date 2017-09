Llenan de basura callejón en Floresta

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Un fétido olor es el que se desprende del acumulamiento de basura en un callejón de la calle Hibisco, entre Girasoles Poniente y Lirios, en la colonia Floresta, donde vecinos se quejan de la suciedad generada en el lugar.



Juan Inés, vecino afectado, comentó que seguidamente el lugar se limpiaba pero que no duraba mucho tiempo en buenas condiciones, ya que vecinos de la colonia, y de otras, volvían a llenarlo de basura.



"Antes yo limpiaba el callejón, pero me enfadé de estarlo haciendo, no tenía fin, la limpieza era muy seguida, pero es por de más, no se puede; la misma gente de la colonia y de otras de aquí cerca lo tienen así, es una batalla", aseguró.



El sitio, además de molestar con los olores que desprende la basura acumulada por días, también ha generado la crianza de fauna nociva que ha invadido el hogar de Juan Inés.



"No sólo basura de casa hay, también escombros, tierra, televisiones y cualquier cosa que se les ocurra, y eso ha criado muchas arañas, ciempiés y mosquitos; está muy batalloso ese lugar, ya no lo aguantamos".



El vecino afirmó que varias veces trabajadores del Ayuntamiento han acudido a limpiar la suciedad, pero no ha sido suficiente pues a los días vuelve a estar en las mismas condiciones, por lo que pidió una solución a la situación.