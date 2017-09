Aprueba Cabildo segundo informe de "Maloro" Acosta

HERMOSILLO, Sonora(GH)

El segundo informe de Gobierno del presidente municipal de Hermosillo se aprobó por mayoría en la sesión extraordinaria de Cabildo, ocho votos en contra.



Cinco integrantes de los regidores del PAN, dos de Movimiento Ciudadano y uno de Morena fueron los votos en contra que se recibieron, luego de expresar su inconformidad con el contenido.



En la sesión también se aprobó, por unanimidad, la orden del día de la entrega de la sesión solemne de cabildo el próximo sábado a las 8:00 horas, donde se realizará la entrega del informe.



Manuel Ignacio Acosta detalló que no se realizará un evento masivo para la rendición del informe y este documento estará conformado por siete ejes principales de obras y resultados de la administración que se muestran en el Plan Municipal de Desarrollo.



DESTACA ACCIONES



Rehabilitación de calles y parques son las principales acciones que el presidente municipal de Hermosillo destacó de sus dos años de Gobierno, previo a la entrega del segundo informe.



Acosta detalló que cambiará el acto público del anuncio del informe por visitas a cerca de 40 colonias para anunciar los logros de dos años de administración.



"Vamos a informar en los tiempos que marca la ley; no son eventos, son pequeñas reuniones y serán alrededor de 30, 40 colonias las que visitemos",



comentó.Más de un millón 200 mil metros cuadrados de recarpeteo, programas como Vía activa, el Maratón de Hermosillo, el Festival del Pitic y el corredor gastronómico de San Pedro son parte de las obras y programas que se realizaron, recalcó.



Aunque no se ha hecho una obra ostentosa en el Municipio, explicó que con menos presupuesto se ha avanzado en otras cuestiones que se observan en al ciudad.



"Aquí es muy fácil juzgar, el detalle es poner orden en la casa, las obras de relumbrón, las fuentes, los puentes, son muy costosas, hoy hay un plan de movilidad y se está construyendo no sólo el recarpeteo, sino construir ciudadanía antes que la ciudad", dijo.